Hyderabad

oi-Dr Veena Srinivas

సోషల్ మీడియా ప్లాట్ ఫామ్ ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌ లో ఓ అమ్మాయి ఫోటో చూసిన వ్యక్తి, ఆమెను ప్రేమిస్తున్నానంటూ వెంటపడ్డాడు. తీరా అతని ప్రొఫైల్ బ్లాక్ చేసేసరికి అహం దెబ్బ తిన్న ఆ యువకుడు ఆమెపై కక్ష సాధింపులకు దిగాడు. యువతి ఫోటోతో నకిలీ ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌ ప్రొఫైల్ సృష్టించి నానా రచ్చ చేశాడు. టెక్నాలజీపై అవగాహన ఉన్న యువతి, అతని ప్రయత్నాలను ఎక్కడికక్కడ అడ్డుకున్నప్పటికీ చివరికి విధిలేని పరిస్థితులలో రాచకొండ సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. దీంతో సదరు యువకుడిని అరెస్ట్ చేసి, పోలీసులు బెండు తీశారు.

English summary

young man portrayed a young woman as call girl with Instagram fake profiles. The young woman has blocked the profile of the young man and rejected his love. Police have arrested accused who created fake profiles of her as 'call girl' after rejecting him.