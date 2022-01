2021లో కరోనావిలయంలో 2.4లక్షల మంది మృతి; త్వరలో మళ్ళీ అదే సీన్ రిపీట్: యూఎన్ షాకింగ్ నివేదిక

India

oi-Dr Veena Srinivas

కోవిడ్-19 డెల్టా వేరియంట్ యొక్క ఘోరమైన సెకండ్ వేవ్ 2021 ఏప్రిల్ మరియు జూన్ మధ్య భారతదేశంలో 2,40,000 మంది ప్రాణాలను తీసిందని మరియు ఆర్థిక పునరుద్ధరణకు అంతరాయం కలిగించిందని ఐక్యరాజ్యసమితి నివేదిక స్పష్టం చేసింది. సమీప కాలంలో ఇటువంటి ఎపిసోడ్ లు పునరావృతం కావచ్చని ఐక్యరాజ్యసమితి నివేదిక హెచ్చరించింది. కరోనా మహమ్మారి ప్రభావం ముందు ముందు భయంకరంగా ఉండబోతుందని పేర్కొంది.

English summary

A United Nations report said that the deadly wave of Covid-19 Delta variant taken 2,40,000 lives in India between April and June in 2021 and disrupted economic recovery. UN warned that “similar episodes” could take place in the near term.