పండగల వేళ కేంద్రం మరో గుడ్ న్యూస్-తగ్గిన వంట నూనెల ధరలు-ఎంతెంతో తెలుసా ?

India

oi-Syed Ahmed

దేశవ్యాప్తంగా పండుగల సీజన్లో జనానికి కేంద్రం వరుస కానుకలిస్తోంది. ఇప్పటికే దీపావళి కానుక పేరుతో చమురు ధరలపై ఎక్సైజ్ డ్యూటీ తగ్గిస్తూ కీలక నిర్ణయం తీసుకున్న కేంద్రం.. ఇప్పుడు వంటనూనెల ధరలపైనా పన్నులు తగ్గిస్తూ మరో నిర్ణయం తీసుకుంది. దీంతో వంటనూనెల ఉత్పత్తి కంపెనీలు కూడా ఇప్పుడు నూనెల ధరల తగ్గింపు బాట పట్టాయి. ఈ మేరకు పండుగల సీజన్లో వినియోగదారులకు భారీ ఊరట లభిస్తోంది. కేంద్రం నిర్ణయంపై సర్వత్రా ప్రశంసలు వినిపిస్తున్నాయి.

English summary

in another relief to the people in festive season, the union government has reduced basis duty on edible oils, which leads to slash in prices.