Aryan khan Drugs case: అనన్య పాండేను విచారించిన ఎన్సీబీ.. ఆ చాట్ లో జోక్ చేశా; ఏడ్చేసిన బాలీవుడ్ బ్యూటీ !!

India

oi-Dr Veena Srinivas

ఆర్యన్ ఖాన్ డ్రగ్స్ కేసు ఊహించని మలుపులు తిరుగుతోంది. నార్కోటిక్స్ కంట్రోల్ బ్యూరో ముంబై క్రూయిజ్ షిప్ డ్రగ్స్ కేసులో ఆర్యన్ ఖాన్ ఎన్సీబీ ఉచ్చులో గట్టిగానే చిక్కుకున్నట్టు తెలుస్తుంది. అంతేకాదు ఆర్యన్ ఖాన్ తో డ్రగ్స్ చాట్ చేసిన విజయ్ దేవరకొండ హీరోయిన్ అనన్య పాండే కు ఎన్సీబీ షాక్ ఇచ్చింది. లైగర్ మూవీ ద్వారా టాలీవుడ్ కి ఎంట్రీ ఇవ్వబోతున్న నటీమణి అనన్య పాండే కూడా ఆర్యన్ ఖాన్ డ్రగ్స్ కేసులో చిక్కుకున్నట్టు తాజా పరిణామాలతో అర్ధం అవుతుంది.

Aryan khan Drugs case: విజయ్ దేవరకొండ హీరోయిన్ కు డ్రగ్స్ మరక; షారుఖ్ ఖాన్ ఇంట్లో ఎన్సీబీ సోదాలు !!

English summary

Bollywood beauty Ananya Pandey was questioned by NCB officials during the trial in the Aryan Khan drug case. NCB has asked a lot of questions to her, she said that she made a joke in that chat. Information that she cried before the trial.