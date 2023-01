స్టాలిన్ సినిమాలో చిరంజీవి చెప్పినట్టే.. యూజీసీ కొత్త నిబంధన; ఇకపై విద్యార్థులకు అది తప్పనిసరి!!

కొత్త విద్యా సంవత్సరం నుండి యూజీసీ విద్యార్థుల కోసం కొత్త నిబంధన తీసుకొచ్చింది. స్టాలిన్ సినిమా తరహాలో ఉన్న ఈ నిబంధనతో దేశంలో అక్షరాస్యత 100 శాతం సాధించాలని భావిస్తుంది.

యూనివర్సిటీ గ్రాంట్స్ కమిషన్.. విద్యారంగంలో రోజురోజుకు వస్తున్న మార్పులను బేస్ చేసుకుని అనేక కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటూ విద్యార్థులలో విద్యా ప్రగతికి, నూతన ఆవిష్కరణలకు పెద్దపీట వేస్తుంది. భారతదేశంలో విద్యారంగంలో రోజురోజుకు చోటుచేసుకుంటున్న మార్పులతో పాటు, దేశాన్ని అభివృద్ధి చెందిన దేశం గాను, సంపూర్ణ అక్షరాస్యత సాధించిన దేశంగాను మార్చడానికి అనేక ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి. ప్రస్తుతం భారతదేశంలో అక్షరాస్యత రేటు 78 శాతంగా ఉంది. దీనిని 100% చేయాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆలోచిస్తున్న పరిస్థితులలో, యు జి సి కూడా సంపూర్ణ అక్షరాస్యత సాధించడానికి సరికొత్త నిబంధనను తీసుకువచ్చింది. ఇక ఈ నిబంధన ప్రకారం విద్యార్థులు యుజిసి చెప్పిన పని చేస్తే దేశంలో 100% అక్షరాస్యత సాధ్యమవుతుంది.

As Chiranjeevi said in the movie Stalin.. UGC has brought new guidelines. Henceforth every year every student will have to convert five illiterates into literates. If they do, they will be given a credit score which will be added to the final result.