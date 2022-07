India

జమ్మూకాశ్మీర్లో ఉగ్రవాద కార్యకలాపాలకు అడ్డుకట్ట వేయడానికి భద్రతా దళాలు పోలీసులు శతవిధాల ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఇక ఇటీవల కాలంలో ఉగ్రమూక జమ్మూకాశ్మీర్లో అల్లర్లు సృష్టించడానికి, దేశంలోకి చొరబాట్లకు అంతే తీవ్రంగా ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో అటు ఉగ్రవాదులకు, భద్రతా దళాలకు మధ్య జమ్మూకాశ్మీర్లో ప్రచ్ఛన్న యుద్ధం కొనసాగుతుంది.

#AwantiporaEncounterUpdate : #Terrorist Kaiser Koka #neutralised . Identification of 2nd terrorist being ascertained. #Incriminating materials, arms & ammunition including 01 USA made rifle (M-4 Carbine), 01 pistol and other materials have been recovered. JmuKmrPolice https://t.co/LghRwJ27sU

English summary

The encounter under way in Jammu and Kashmir awantipora. It is reported that Jaish-e-Mohammed terrorist Kaisar Koka and another person were killed in the Awantipora encounter.