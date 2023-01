బీజేపీ జాతీయకార్యవర్గ సమావేశాలు పీఎం మోడీ రోడ్ షోతో ప్రారంభం; ఈసారి టార్గెట్ అదే!!

India

oi-Dr Veena Srinivas

నేటి నుండి రెండు రోజులపాటు బిజెపి జాతీయ కార్యవర్గ సమావేశాలు దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో జరుగుతున్నాయి. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ, కేంద్ర హోమ్ శాఖ మంత్రి అమిత్ షా, రక్షణ శాఖ మంత్రి రాజ్ నాథ్ సింగ్, బిజెపి జాతీయ అధ్యక్షుడు జేపీ నడ్డా, బిజెపి పాలిత రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులతో సహా ఇతర అగ్ర నేతలు ఈ సమావేశానికి హాజరుకానున్నారు. జాతీయ మరియు రాష్ట్ర స్థాయి ఆఫీస్ బేరర్లతో పాటు ఇతర సీనియర్ మంత్రులు కూడా ఈ సమావేశానికి హాజరుకానున్నారు. దాదాపు 350 మంది బీజేపీ జాతీయ కార్యవర్గ సమావేశాలలో నేడు, రేపు పాల్గొననున్నారు.

English summary

The 2-day BJP national executive meeting will begin with PM Modi's road show. There will be many decisions in these meetings aimed at 2024 elections.