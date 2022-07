యూపీలో హిందూదేవుళ్ళ చిత్రాలున్న పేపర్లలో చికెన్ విక్రయాలు; పోలీసులకు హిందువుల ఫిర్యాదు; వ్యక్తి అరెస్ట్!!

India

ఉత్తరప్రదేశ్ : ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో దారుణ ఘటన చోటుచేసుకుంది. అక్కడ తాజాగా ఓ వ్యక్తి చేసిన పనితో హిందువుల మనోభావాలు దెబ్బ తిన్నాయి. హిందూ దేవతల చిత్రాలు ఉన్న పేపర్లలో కోడి మాంసాన్ని విక్రయిస్తున్న ఘటన చోటు చేసుకుంది. ఇక దీని పై తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేస్తూ పలువురు పోలీసులను ఆశ్రయించడంతో హిందూ దేవతల చిత్రాలు ఉన్న పేపర్లలో చికెన్ ను ప్యాక్ చేసి విక్రయిస్తున్న యూపీ వ్యక్తిని పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు.

English summary

A shocking incident took place in UP's sambhal. A man named Talib Hussain, who was selling chicken in papers with pictures of Hindu deities, was arrested by the police on the complaint of Hindus.