సోనియాగాంధీకి మళ్ళీ కరోనా పాజిటివ్; కాంగ్రెస్ లో కరోనా కల్లోలం; ఆందోళన!!

India

oi-Dr Veena Srinivas

కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షురాలు సోనియా గాంధీ మరోమారు కరోనా మహమ్మారి బారిన పడ్డారు. దీంతో ప్రస్తుతం ఆమె హోమ్ ఐసోలేషన్ లో ఉన్నారు. కాంగ్రెస్ అధ్యక్షురాలు సోనియా గాంధీకి శనివారం కోవిడ్-19 పాజిటివ్ వచ్చినట్లు ఆ పార్టీ కమ్యూనికేషన్స్ ఇన్‌ఛార్జ్ జనరల్ సెక్రటరీ జైరాం రమేష్ తెలిపారు. జూన్ ప్రారంభంలో ఆమె కరోనావైరస్ మహమ్మారి కోసం పాజిటివ్ పరీక్షించిన నెల తర్వాత ఇప్పుడు మరోమారు సోనియాగాంధీ కరోనా మహమ్మారి బారిన పడటం పార్టీ శ్రేణుల్లో ఆందోళన కలిగిస్తుంది.

మాస్కులు పెట్టుకోవటం మరచిపోయిన జనం.. కరోనా విజృంభిస్తున్నా లేని భయం!!

Congress President Smt.Sonia Gandhi has tested positive for Covid-19 today. She will remain in isolation as per Govt. protocol. आज कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी का कोविड-19 टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आया है। वह सरकार द्वारा जारी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आइसोलेशन में रहेंगी।

English summary

congress president Sonia Gandhi was diagnosed as Corona positive again. She got infected with Corona in June itself, but within a few days she tested Corona positive again. Corona tension in Congress.