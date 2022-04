India

ఢిల్లీలోని జహంగీర్‌పురిలో హనుమాన్ జయంతి ఊరేగింపు సందర్భంగా మత ఘర్షణలు జరిగిన కొన్ని రోజుల తర్వాత తాజాగా ఆ ప్రాంతంలో ఆక్రమణ వ్యతిరేక డ్రైవ్‌ కొనసాగించారు మున్సిపల్ అధికారులు. దీంతో ఉద్రిక్త వాతావరణం చోటు చేసుకున్న విషయం తెలిసిందే. ఆక్రమణల వ్యతిరేక డ్రైవ్ ను ను నిలిపివేయాలని సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలు జారీ చేసింది. అయినప్పటికీ బుల్డోజర్లు నిర్మాణాలను ధ్వంసం చేయడం కొనసాగించాయి.

The demolition of Jahangirpuri in Delhi continued despite the Supreme Court stay on the demolition. Officials said they had not yet received a copy of the order and would stop the demolition upon receipt.