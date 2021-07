భారత్ లో తాజాగా 43,654 కొత్త కేసులు, 640 మరణాలు.. ఆ రెండు రాష్ట్రాల్లోనే 50శాతం కేసులు

India

oi-Dr Veena Srinivas

నిన్నటితో పోలిస్తే భారత దేశంలో కరోనా కేసులు ఒక్కసారిగా పెరిగాయి. భారతదేశంలో గత 24 గంటల్లో 43,654 కొత్త కరోనావైరస్ కేసులు నమోదయ్యాయి. నిన్నటి కంటే ఈరోజు నమోదైన కేసులు 47 శాతం ఎక్కువ. నిన్నటికి నిన్న నాలుగు నెలల్లో మొదటిసారిగా రోజువారీ కేసులు 30,000 కన్నా తక్కువకు పడిపోయాయి. మళ్లీ ఒకే రోజులో విపరీతంగా పెరిగాయి. ప్రస్తుతం భారతదేశంలో పాజిటివిటీ రేటు 2.51 శాతంగా ఉంది.

టీకాలు తీసుకున్న వారికి సవాల్ గా కరోనా డెల్టా వేరియంట్ .. భారీగా కేసులు, సాక్ష్యాలివే... బీ అలెర్ట్ !!

English summary

India recorded 43,654 new coronavirus cases, 47 per cent higher than yesterday when fresh cases dipped below 30,000 for the first time in nearly four months. The positivity rate stands at 2.51 per cent. 640 deaths take India's tally to 4.22 lakh.