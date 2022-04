ఢిల్లీలో కరోనా విజృంభణ.. ఈ వేరియంట్ల వల్లే; జీనోమ్ సీక్వెన్సింగ్ లో తేలిందిదే!!

India

oi-Dr Veena Srinivas

దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో కరోనా కేసులు క్రమంగా పెరుగుతున్నాయి. ఏప్రిల్ మొదటి 15 రోజుల్లో ఢిల్లీ నుండి సీక్వెన్స్ చేసిన మెజారిటీ శాంపిల్స్‌లో ఓమిక్రాన్ సబ్ వేరియంట్ BA.2.12 కనుగొన్నారు. ఇది నగరంలో ఇటీవలి కోవిడ్-19 కేసుల పెరుగుదలకు కారణమని అధికారిక వర్గాలు భావిస్తున్నాయి

English summary

Corona cases are on the rise in the national capital, Delhi. The Omicron sub variant BA.2.12 was found in the majority of samples sequenced from Delhi during the first 15 days of April. Official sources believe this is due to the recent increase in Covid-19.