కరోనా ఫోర్త్ వేవ్ ముప్పు: భారత్ లో మరో కొత్తవేరియంట్ BA.2.75; డబ్ల్యూహెచ్ఓ ఆందోళన

India

oi-Dr Veena Srinivas

భారతదేశానికి కరోనా ఫోర్త్ వేవ్ భయం పట్టుకుంది. భారతదేశంలోని వివిధ రాష్ట్రాలలో ఓమిక్రాన్ మరో కొత్త వేరియంట్ వ్యాప్తి చెందుతుందని ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ సైతం ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. ఓమిక్రాన్ యొక్క కొత్త ఉప-వేరియంట్ 10 భారతీయ రాష్ట్రాల్లో కనుగొనబడిందని ఇజ్రాయెలీ నిపుణుడు పేర్కొన్న కొద్ది రోజుల తర్వాత, ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ (WHO) కొత్త వేరియంట్ BA 2.75 అని ధృవీకరించింది.

English summary

Fear of corona fourth wave in India. Corona new variant BA.2.75 found in India, WHO worried about the latest new variants and cases rise in world.