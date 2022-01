భారతదేశంలో కరోనా విలయం: 2.38లక్షలకు పైగా కొత్త కేసులు, భారీగా పెరుగుతున్న క్రియాశీల కేసులు

India

oi-Dr Veena Srinivas

భారతదేశంలో కరోనా మహమ్మారి విజృంభణ కొనసాగుతోంది. తాజాగా గత 24 గంటల వ్యవధిలో దేశవ్యాప్తంగా 16.49 లక్షల మందికి కరోనా నిర్ధారణ పరీక్షలు నిర్వహించారు. దీంట్లో 2,38,018 మంది కరోనా బారిన పడ్డట్టుగా తెలుస్తుంది.ఈ లెక్క నిన్నటి కంటే 20,071 తక్కువ అని సమాచారం.దీంతో ఇప్పటి వరకు దేశవ్యాప్తంగా నమోదైన మొత్తం కరోనా కేసుల సంఖ్య 37.62 మిలియన్లకు చేరుకుంది.

English summary

over 2.38 lakh new cases, nearly 9 thousand Omicron cases reported in india in lst 24 hours. active cases rose to 17,36,628 according to the Union health ministry data. 8,891 cases of Omicron variant have been reported.