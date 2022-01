తమిళనాడులో కరోనా కల్లోలం: వేలూరులోని క్రిస్టియన్ మెడికల్ కాలేజీలో 200మందికి పైగా వైద్యసిబ్బందికి కరోనా

India

తమిళనాడు రాష్ట్రంలో కరోనా బీభత్సం సృష్టిస్తోంది. రోజురోజుకు కేసులు పెరుగుతున్న తీరు రాష్ట్రంలో ఆందోళనకరంగా తయారైంది. తాజాగా వేలూరులోని క్రిస్టియన్ మెడికల్ కాలేజ్ (CMC) హాస్పిటల్‌లో 200 మందికి పైగా వైద్య సిబ్బందికి కొవిడ్-19 పాజిటివ్ అని తేలిందని కార్పొరేషన్ అధికారి తెలిపారు.

Corona cases rise continues in Tamil Nadu. More than 200 medical staff at the Christian Medical College in Vellore were recently infected with the corona. As a result, general medical services at the hospital were suspended.