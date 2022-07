అంతం లేని ఆర్ట్ వర్క్: ఒక కళాకృతిలోనుండి మరో కళాకృతి.. అద్భుత సృజన; వీడియో వైరల్

India

oi-Dr Veena Srinivas

ఇటీవల కాలంలో సోషల్ మీడియాలో అనేక అద్భుతమైన వీడియోలు వైరల్ గా మారుతున్నాయి. ప్రపంచంలో అద్భుతమైన సృజన చేస్తున్నవారు ఎంతోమంది ఉన్నారు అన్న విషయం ఈ వైరల్ వీడియోలతో వెలుగులోకి వస్తుంది.

స్కూల్లో విద్యార్థితో మసాజ్ చేయించుకున్న టీచర్.. వీడియో వైరల్; టీచర్ పై సస్పెన్షన్ వేటు!!

English summary

A video of the French artist's amazing artwork creation is going viral on social media, showing multiple pieces of art moving from one artwork to another with endless artwork. Netizens wondering after seeing this art work.