Goa elections: రాహుల్ గాంధీ ఒక టూరిస్ట్ పొలిటీషియన్; గోవాలో రాహుల్ కామెంట్స్ పై బీజేపీ ఎదురుదాడి

India

oi-Dr Veena Srinivas

గోవాలో ఎన్నికల సమయం సమీపిస్తున్న తరుణంలో రాజకీయాలు రసవత్తరంగా మారాయి. అధికార ప్రతిపక్ష పార్టీల నేతల మధ్య మాటల తూటాలు పేలుతున్నాయి. తాజాగా గోవాలో రాహుల్ గాంధీ పర్యటన తర్వాత, రాహుల్ గాంధీ చేసిన వ్యాఖ్యల నేపథ్యంలో బీజేపీ ఆయనపై ఎదురుదాడికి దిగింది. రాహుల్ గాంధీ ఎన్నికల ముందు మాత్రమే గోవాకు వస్తారని బీజేపీ నేత సీటీ రవి వ్యాఖ్యానించారు. రాహుల్ గాంధీ ఒక 'టూరిస్ట్ పొలిటీషియన్' అని మండిపడ్డారు.

Goa elections: గోవాలో ఫిరాయింపులపై కాంగ్రెస్ ఫోకస్, రాహుల్ గాంధీ సమక్షంలో అభ్యర్థుల విధేయతా ప్రతిజ్ఞ అందుకే!!

After Rahul Gandhi's visit to Goa, BJP launched a counter - attack. BJP leader CT Ravi commented that Rahul Gandhi would come to Goa only before the elections. Rahul Gandhi was incensed that he was a 'tourist politician'.