health tips: చలికాలంలో అనారోగ్య సమస్యల దాడి; కాపాడుకోవటానికి ఈ టిప్స్ పాటించండి!!

oi-Dr Veena Srinivas

శీతాకాలంలో మనం అనేక రోగాల బారిన పడే ప్రమాదం ఉంది. శీతాకాలం వచ్చిందంటే జలుబు, దగ్గు, సీజనల్ జ్వరాలు, విపరీతమైన నొప్పులు మనల్ని ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటాయి. మారుతున్న వాతావరణం ఒక్కసారిగా మన ఆరోగ్యాన్ని దెబ్బతీస్తుంది. అయితే చలికాలంలో కొన్ని చిన్న చిన్న జాగ్రత్తలు పాటించడం వల్ల వ్యాధుల బారిన పడకుండా కాపాడుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. శీతాకాలంలో ఎటువంటి చిట్కాలను మన ఆరోగ్యం కోసం పాటించాలి అన్నది ప్రస్తుతం మనం తెలుసుకుందాం.

English summary

It is said that health problems attack during winters, and to prevent it, it is necessary to eat a balanced diet, drink more water, exercise and protect the skin.