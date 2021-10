200 కోట్ల మనీ లాండరింగ్ కేసులో ఈడీ విచారణకు బాలీవుడ్ బ్యూటీ జాక్వెలిన్ ఫెర్నాండెజ్ డుమ్మా .. రీజన్ ఇదే

India

oi-Dr Veena Srinivas

200 కోట్ల రూపాయలు మనీలాండరింగ్ కేసులో బాలీవుడ్ నటీమణులు నోరా ఫతేహికి, జాక్వెలిన్ ఫెర్నాండేజ్ కు ఎన్ ఫోర్స్ మెంట్ డైరెక్టరేట్ సమన్లు జారీ చేసిన విషయం తెలిసిందే. సుకేశ్ చంద్రశేఖర్‌పై దాఖలు చేసిన మనీలాండరింగ్ కేసుకు సంబంధించి నటీమణులు జాక్వెలిన్ ఫెర్నాండెజ్ విచారణకు హాజరు కావాల్సి ఉండగా మరోమారు జాక్వెలిన్ విచారణకు హాజరు కాలేదు.

English summary

The ED had earlier asked Jacqueline Fernandez to appear at its office in Delhi on Friday but she didn't show up. She has been summoned again on Monday in Rs 200 crore money laundering case.