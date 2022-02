India

oi-Dr Veena Srinivas

బీహార్ రాష్ట్రంలో భారత జాతిపిత మహాత్మాగాంధీకి అవమానం జరిగింది. చంపారన్ సత్యాగ్రహ శతాబ్ది ఉత్సవాల సందర్భంగా చరఖా పార్క్‌లో ఏర్పాటు చేసిన మహాత్మా గాంధీ విగ్రహం ధ్వంసం చేసిన ఘటన చోటు చేసుకుంది. ఈ ఘటన స్థానికులను తీవ్రంగా కలిచివేసింది.

English summary

In the state of Bihar, the Indian nationalist Mahatma Gandhi was humiliated. The statue of Mahatma Gandhi was vandalized at Charkha Park during the Champaran Satyagraha centenary celebrations. The incident shocked the locals.