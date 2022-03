మోడీకి అసలు ప్రత్యర్ధులు వారే-ఆ ఇధ్దరు సీఎంల సవాల్-ఐదు రాష్ట్రాల ఫలితాల ఎఫెక్ట్

India

2024లో జరిగే సార్వత్రిక ఎన్నికలకు సెమీ ఫైనల్ గా భావించిన ఐదు రాష్ట్రాల ఎన్నికల ఫలితాలు దాదాపుగా వచ్చేశాయి. ఇందులో యూపీతో పాటు ఉత్తరాఖండ్, గోవా, మణిపూర్ రూపంలో నాలుగు రాష్ట్రాల్లో బీజేపీ పాగా వేయగా.. కేవలం పంజాబ్ లో ఆప్ కు ఘనవిజయం దక్కింది. అయితే ఈ ఫలితాలతో ప్రధాని మోడీకి భవిష్యత్ ప్రత్యర్ధులు ఆవిర్భవించారన్న ప్రచారం జరుగుతోంది.

After five states assembly election results announcement, pm modi seems to have new opponents in the form of yogi adityanath and arvind kejriwal.