నో మనీ ఫర్ టెర్రర్.. అన్ని దేశాలు ఉగ్రవాదంపై సమిష్టి పోరాటం చెయ్యాలి: ప్రధాని మోడీ

oi-Dr Veena Srinivas

ఉగ్రవాదానికి వ్యతిరేకంగా ప్రపంచం ఏకం కావాల్సిన అవసరం ఉందని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ పిలుపునిచ్చారు. ' నో మనీ ఫర్ టెర్రర్' అనే అంశంపై నేడు న్యూఢిల్లీలో మొదలైన మూడవ మంత్రుల సదస్సులో ప్రధాన మంత్రి ప్రారంభ ఉపన్యాసం చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన పలు కీలక విషయాలను వెల్లడించారు.

No Money for Terror.. Prime Minister Modi made key comments on terrorism at the international conference. It is suggested to wage a united fight against terrorism, break their networks and destroy their economic system.