Parliament Day 11 : సామూహిక ఆయుధాల నిషేధ బిల్లుకు ఆమోదం-ద్రవ్యోల్బణంపై చర్చ

పార్లమెంట్ వర్షాకాల సమావేశాలు 11వ రోజు కూడా విపక్షాల నిరసనలు కొనసాగినా, కొన్ని కీలక బిల్లుల ఆమోదం, ద్రవ్యోల్బణంపై చర్చ కొనసాగాయి. ఇవాళ సామూహిక విధ్వంస ఆయుధాల నిరోధక బిల్లుకు లోక్ సభ ఆమోదం తెలిపింది. ఇప్పటికే రాజ్యసభ కూడా ఈ బిల్లుకు ఆమోదం తెలపడంతో రాష్ట్రపతి ఆమోదం కూడా తీసుకుని దీనికి చట్టరూపం కల్పించనున్నారు.

ఇవాళ లోక్ సభలో ఉదయం విపక్షాల నిరసనలు కొనసాగాయి. రాజ్యసభలోనూ ఇదే పరిస్ధితి. ముఖ్యంగా సస్పెండైన ఎంపీలపై సస్పెన్షన్ ఎత్తివేతతో పాటు ద్రవ్యోల్బణంపై చర్చకు విపక్షాలు పట్టుబట్టాయి. పలు వాయిదాల తర్వాత లోక్ సభలో కాంగ్రెస్ ఎంపీలపై సస్పెన్షన్ ను స్పీకర్ ఓంబిర్లా ఎత్తివేశారు. అలాగే ద్రవ్యోల్బణంపై చర్చకు అంగీకరించారు. దీంతో చర్చ కొనసాగుతోంది. అంతకు ముందు కీలకమైన సామూహిక ఆయుధాల బిల్లును లోక్ సభ ఆమోదించింది.

సామూహిక విధ్వంసక ఆయుధాలకు నిధులను నిషేధించాలని మరియు అటువంటి కార్యకలాపాలలో నిమగ్నమైన వ్యక్తుల ఆర్థిక ఆస్తులు, ఆర్థిక వనరులను స్తంభింపజేయడానికి, స్వాధీనం చేసుకోవడానికి లేదా అటాచ్ చేయడానికి కేంద్రానికి అధికారం ఇచ్చే బిల్లును పార్లమెంటు ఇవాళ ఆమోదించింది. విదేశాంగ మంత్రి ఎస్ జైశంకర్ ప్రయోగాత్మకంగా రూపొందించిన భారీ విధ్వంసం, వాటి పంపిణీ వ్యవస్థల (చట్టవిరుద్ధమైన కార్యకలాపాల నిషేధం) సవరణ బిల్లు 2022కు లోక్ సభ ఆమోదం తెలిపింది. మనీలాండరింగ్ కేసులో శివసేన ఎంపీ సంజయ్ రౌత్ అరెస్ట్ సహా పలు సమస్యలపై ప్రతిపక్షాలు తమ నిరసనను కొనసాగిస్తున్నప్పటికీ రాజ్యసభ మూజువాణి ఓటుతో ఆమోదించింది.

ఈ బిల్లుపై చర్చకు విదేశాంగమంత్రి జైశంకర్ సమాధానమిస్తూ ప్రతిపాదిత చట్టంపై మాట్లాడిన సభ్యులందరూ ఉగ్రవాదం తీవ్రమైన ముప్పు అని గుర్తించారని, అలాగే సామూహిక విధ్వంసక ఆయుధాలు కూడా ఉన్నాయని చెప్పారు. ప్రస్తుత చట్టం కేవలం ట్రేడింగ్‌ను మాత్రమే కవర్ చేస్తుందని, సామూహిక విధ్వంసక ఆయుధాల ఫైనాన్సింగ్‌ను కవర్ చేయదని ఆయన అన్నారు.

మరోవైపు రాజ్యసభలో విపక్షాల నిరసనలతో కార్యకలాపాలు పూర్తిగా స్తంభించాయి. దాదాపు 20 మంది విపక్ష ఎంపీలపై సస్పెన్షన్ ఎత్తివేతకు విపక్షాలు డిమాండ్ చేశాయి. రాజ్యసభ ఛైర్మన్ దీనికి అంగీకరించకపోవడంతో విపక్షాలు నిరసనలు కొనసాగించాయి. చివరికి రాజ్యసభ రేపటికి వాయిదా పడింది.

English summary

Parliament on today passed a bill which seeks to ban funding of weapons of mass destruction and also empowers the Centre to freeze, seize or attach financial assets and economic resources of people engaged in such activities.