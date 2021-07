పాకిస్తాన్ ఐఎస్ఐకు పోఖ్రాన్ అణుపరీక్షా కేంద్ర కీలక సమాచారం .. ఆర్మీ బేస్ కూరగాయల సరఫరాదారు అరెస్ట్ !!

India

oi-Dr Veena Srinivas

భారత్, పాకిస్తాన్ సరిహద్దులో ఉగ్రవాదుల అలజడి, డ్రోన్ల కలకలం నేపథ్యంలో భారత భద్రతా దళాలు అప్రమత్తమైన విషయం తెలిసిందే. ఇదిలా ఉంటే తాజాగా భారత న్యూక్లియర్ పరీక్షా కేంద్రానికి సంబంధించిన కీలకమైన, సున్నితమైన సమాచారం పాకిస్తాన్ ఐఎస్ఐకు చేరవేసిన ఒక వ్యక్తిని ఢిల్లీ పోలీస్ క్రైం బ్రాంచ్ బృందం అరెస్ట్ చేసింది.

English summary

A vegetable supplier who used to supply vegetables at the Pokhran Army base camp, has been arrested for allegedly getting sensitive documents from an army man for money and leaking it to Pakistan’s ISI (Inter-Services Intelligence). The 34-year-old vegetable supplier, Habeeb Khan hails from Rajasthan’s Bikaner district and was picked up Tuesday by a Delhi Police crime branch team from Pokhran base on an intelligence input also shared with the police here, said officials.