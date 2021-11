బీజేపీ ప్లాన్ బూమరాంగ్-ఉపఎన్నికల షాక్ తో చమురు ధరలు తగ్గింపు-వ్యాట్ తగ్గించని ఆ రాష్ట్రాలు

India

దేశవ్యాప్తంగా దీపావళి కానుకగా చమురు ధరల్ని తగ్గించేందుకు వీలుగా ఎక్సైజ్ సుంకం తగ్గించిన కేంద్రం.. అదే సమయంలో మీరు వ్యాట్ కూడా తగ్గించాలని రాష్ట్రాల్ని కోరింది. అయితే దీనిపై స్పందించిన బీజేపీ పాలిత రాష్ట్రాలు తమకు తోచినంత, వీలైనంత మేర వ్యాట్ తగ్గించాయి. కానీ బీజేపీయేతర పార్టీలు అధికారంలో ఉన్న రాష్ట్రాలు మాత్రం కేంద్రానికి షాకిచ్చాయి. దీంతో ఇప్పుడు ఆయా రాష్ట్రాల్లో అధికార పార్టీల్ని బీజేపీ టార్గెట్ చేయాల్సిన పరిస్ధితులు ఏర్పడ్డాయి. అయితే ఆయా రాష్ట్రాలు ఎందుకు వ్యాట్ తగ్గించలేదనే దానిపై ఆసక్తికర చర్చలు జరుగుతున్నాయి.

