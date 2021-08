భారత్ లో కాస్త తగ్గిన కరోనా కేసులు, పెరిగిన మరణాలు : 38,628 కొత్త కేసులు, 617 మరణాలు

India

oi-Dr Veena Srinivas

గత కొద్ది రోజులుగా 40వేలకు పైగా నమోదవుతున్న కరోనా కేసులు కాస్త నెమ్మదించాయి. తాజాగా 40 వేలకు దిగువగా కరోనా కేసులు నమోదు కావడం కాస్త రిలీఫ్ ఇస్తుంది. భారతదేశంలో గత 24 గంటల్లో 38,628 కొత్త కోవిడ్ కేసులు నమోదైనట్లు అధికారిక గణాంకాలు వెల్లడించాయి. ఇక ఈరోజు నమోదైన కేసులు నిన్నటి 44,643 కేసుల కంటే దాదాపు 13 శాతం తక్కువ. ఇదే సమయంలో గత 24 గంటల్లో భారతదేశం 617 మరణాలను కూడా నివేదించింది. ఇది నిన్నటి 464 సంఖ్యపై ఎక్కువగా నమోదైంది. మొత్తం మరణాల సంఖ్య 4,27,371 కి చేరుకుంది.

కేరళలో కరోనా విజృంభణ ; థర్డ్ వేవ్ సంకేతం.. నిపుణుల బృందం నివేదికతో భారత్ లో కొత్త ఆందోళన !!

English summary

Over 40,000 registered corona cases have registered in the last few days. The recent record of less than 40,000 corona cases is a bit of a relief. In the last 24 hours, 38,628 new Covid cases have been reported in India, according to official figures. The number of cases registered today is almost 13 per cent lower than yesterday's 44,643 cases. At the same time, India also reported 617 deaths in the last 24 hours. It was higher than yesterday's 464 number. The total death toll rose to 4,27,371.