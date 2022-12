ఒక్కటైన పెళ్లి కాని ప్రసాదులు.. ప్రభుత్వంపై వినూత్న నిరసన.. ఎందుకంటే!!

India

oi-Dr Veena Srinivas

పెళ్లి వయసు వచ్చినా, పెళ్లి చేసుకోవాలని ప్రయత్నాలు చేస్తున్నా పెళ్లి కాకపోతే ఆ బాధ వర్ణనాతీతం. అటువంటి బాధనే అనుభవిస్తున్నారు మహారాష్ట్రలోని సోలాపూర్ యువకులు. చక్కగా చదువుకొని, మంచి ఉద్యోగంలో స్థిరపడినా కూడా పెళ్లి చేసుకుందాం అంటే అమ్మాయిలు దొరక్కపోవడంతో వినూత్నంగా నిరసన తెలిపారు. తమకు పెళ్లి చేసుకోవడానికి అమ్మాయిలు దొరక్కపోవడానికి అధికారుల నిర్లక్ష్యమే కారణమంటూ ఆందోళన నిర్వహించారు. ఇక ఈ విషయం వినటానికి వింతగా అనిపించినా వారు చేసిన ఆందోళనలో అర్ధం లేకపోలేదు.

English summary

In Maharashtra's Solapur, unmarried youths staged an innovative protest. They went like bridegrooms on horses and protested in front of the Collectorate. They said that the reason for the decrease in the number of girls in the state due to the government negligence.