Viral video: 66ఏళ్ళ నాటి ఫ్రిజ్ ఇంత బాగుందా.. ఫీచర్స్ చూస్తే గ్యారెంటీగా ఆశ్చర్యపోతారు!!

India

oi-Dr Veena Srinivas

శాస్త్ర, సాంకేతిక రంగాలలో గణనీయమైన అభివృద్ధిని సాధించామని గొప్ప అని చెప్పుకుంటున్నాం. అయితే మనకంటే గతంలోనే అద్భుతమైన టెక్నాలజీ ఉందని అనేక విషయాలు ఇప్పటి వరకు బయటకు వస్తూనే ఉన్నాయి. తాజాగా 2022 లో ఉన్న రిఫ్రిజిరేటర్ మోడల్స్ కంటే, రిఫ్రిజిరేటర్ లో ఉన్న ఫీచర్స్ కంటే అద్భుతమైన ఫీచర్స్ 1956లోనే రిఫ్రిజిరేటర్ లో ఉన్నాయన్నది సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారింది.

The appliances were far better, made by a far superior and better educated, pro-American society. https://t.co/Na7DtamyxM

Why’s this 66 year old fridge better than the one I got now pic.twitter.com/oFfu1CFfvI

English summary

Check out the features of a 66-year-old refrigerator. It looks much better than the current refrigerators. This video has gone viral on social media.