Viral video: అక్కడ పులికి మాత్రమే గ్రీన్ సిగ్నల్; దర్జాగా రోడ్డు దాటి ఆపై..

India

oi-Dr Veena Srinivas

మనుషులు ప్రయాణం చేసే రోడ్డుపై, అందరూ చూస్తుండగా, జనాలను చూస్తూ ఓ పులి దర్జాగా రోడ్డు దాటింది. అధికారులు ట్రాఫిక్ నిలిపివేస్తే, ఎవరిపై ఎటువంటి దాడి చేయకుండా, పులి రోడ్డు దాటిన సంఘటన మహారాష్ట్రలో చోటు చేసుకుంది. ప్రస్తుతం దర్జాగా రోడ్డు దాటుతున్న పులి వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారింది.

English summary

Officials have given green signal only to Tiger on Nag Bhid Brahmapuri Highway in Chandrapuri, Maharashtra. Due to this, the video of the tiger crossing the road and then going into the forest goes viral