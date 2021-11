Omicron:కరోనా వచ్చిన వారికే ముప్పు ఎక్కువ:WHO, వేగంగా వ్యాప్తి: అమెరికా సైంటిస్ట్

International

oi-Shashidhar S

ఒమిక్రాన్ వేరియంట్ కరోనా వైరస్ గజ గజ లాడిస్తోంది. దీంతో దాని ఉధృతి నివారణ చర్యలపై శాస్త్రవేత్తలు ఫోకస్ చేశారు. ఇన్నాళ్లు వ్యాక్సినేషన్ పూర్తి చేయాలని భావించగా.. ఇప్పుడు ఒమిక్రాన్ ఎదుర్కొవడంపై ఫోకస్ చేశారు. అయితే ఒమిక్రాన్ వేగంగా వ్యాప్తి చెందుతుందా..? అదీ ఎలా స్ప్రెడ్ అవుతుందనే విషయం ఇంకా తెలియరాలేదని ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ తెలిపింది. కానీ ఇన్ పెక్షన్ ఎక్కువే ఉంటుందని మాత్రం తెలిపింది. వ్యాక్సిన్ తీసుకోవడం వల్ల ఒమిక్రాన్ వేరియంట్‌పై పోరాడే శక్తి ఉంటుందని తెలియజేసింది.

English summary

World Health Organisation has said it is still not clear if the Omicron variant of coronavirus is more transmissible or if it causes more severe disease than the other known variants