ఖమ్మంలో మంకీ పాక్స్ అనుమానాస్పద కేసు.. హైదరాబాద్ తరలింపు

Khammam

oi-Dr Veena Srinivas

ఇంకా కరోనా మహమ్మారి నుండి బయట పడకముందే, ప్రపంచాన్ని మంకీ పాక్స్ మహమ్మారి వణికిస్తున్న విషయం తెలిసిందే. భారతదేశంలోని ఈ మహమ్మారి అనేక రాష్ట్రాలలో విస్తరిస్తున్న పరిస్థితి ఆందోళనకరంగా ఉంది. ఇప్పటికే కామారెడ్డి జిల్లాలో నిన్న మొన్నటి వరకు మంకీ పాక్స్ కేసు అని ఆందోళన వ్యక్తం కాగా, తాజాగా ఆ వ్యక్తికి సంబంధించిన రిపోర్టులు మంకీ పాక్స్ నెగిటివ్ అని తేల్చాయి. దీంతో హమ్మయ్య అని ఊపిరి పీల్చుకునే లోపే ఖమ్మం జిల్లాలో మరో మంకీ పాక్స్ అనుమానిత కేసు నమోదైంది.

English summary

A suspected case of monkey pox has been reported in Khammam. A migrant laborer working in a granite factory in Arempula Khammam rural mandal was referred to Hyderabad as a suspected case by doctors.