ప్రసవ వేదన .. వాగు దాటలేక 3 గంటలు నరకం చూసిన గిరిజన మహిళ అంబులెన్స్ లోనే డెలివరీ

Mancherial

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని గిరిజన ప్రాంతాల్లోనే కాదు, తెలంగాణ రాష్ట్రంలోనూ గిరిజన ప్రాంతాలలో అడవి బిడ్డల కష్టాలు అన్నీ ఇన్నీ కావు. రోడ్డు సదుపాయాలు లేక, వాహనాలు రాక, మెరుగైన వైద్య సదుపాయాలు అందక గిరిజన గ్రామాల ప్రజలు నిత్యం నరకం చూస్తున్నారు. నిన్న ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ప్రసవ వేదనతో బాధపడుతున్న గిరిజన మహిళను డోలీ కట్టి 20 కిలోమీటర్ల మేర మోసుకుంటూ ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లిన ఘటన మరచిపోకముందే తాజాగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలోనూ ప్రసవ వేదన అనుభవిస్తున్న మరో గిరిజన మహిళ డెలివరీ కోసం ఆసుపత్రికి వెళ్లడానికి పడరాని పాట్లు పడింది. చివరికి అంబులెన్స్ లోనే ప్రసవించింది.

English summary

Manipelli Subhadra, a pregnant woman in Nakkala Palli village, Kotapalli mandal, Manchiryala district, started having labor pains as the delivery time was approaching. However, due to heavy rains in the process of transporting her to the hospital, she was unable to cross the swamp on the way to Nakkala Palli village. 108 staff shifted her in stretcher and rush to hospital . in between she delivered a baby boy.