నల్గొండ జిల్లా: మునుగోడు ఉప ఎన్నికల పోరు రసవత్తరంగా సాగుతోంది. అధికార ప్రతిపక్ష పార్టీల నేతలు ఒకరిని మించి ఒకరు మాటల యుద్ధానికి తెరతీశారు. బిజెపిని టార్గెట్ చేసి టిఆర్ఎస్ పార్టీ మంత్రులు, నేతలు వ్యాఖ్యలు చేస్తుంటే, టిఆర్ఎస్ పార్టీ నేతలకు, సీఎం కేసీఆర్ కు నేరుగా సవాల్ విసురుతున్నారు మునుగోడు బిజెపి అభ్యర్థి కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి.

Komatireddy Rajagopal Reddy challenged CM KCR to contest in Munugode if he dares. Rajagopal Reddy made sensational comments that KCR planning for national politics, before that he has to prove his caliber in munugode by-election.