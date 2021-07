ఆ బాలుడు ఏమైనట్లు-అడవిలోనే చిక్కుకుపోయాడా-ఎనిమిదో రోజు కొనసాగుతున్న గాలింపు చర్యలు

Nellore

oi-Srinivas Mittapalli

నెల్లూరు జిల్లా ఉయ్యాలపల్లికి చెందిన మూడేళ్ల బాలుడు సంజు అదృశ్యం సంచలనం రేపుతోంది. బాలుడు అడవిలోకి వెళ్లాడా... లేక ఎవరైనా కిడ్నాప్ చేశారా... అన్నది ఇంకా తేలలేదు. అడవిలోకి వెళ్లి ఉండొచ్చునన్న అనుమానంతో పోలీస్ బృందాలు ముమ్మరంగా గాలిస్తున్నాయి. డ్రోన్లతో బాలుడి ఆచూకీ తెలుసుకునేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు. మంగళవారం(జులై 6) పోలీస్ జాగిలాలతో సెర్చ్ ఆపరేషన్ నిర్వహించారు.

English summary

Sanju, a three-year-old boy missing from June 29th from Uyyalapally in Nellore district. Whether the boy went into the forest... or was kidnapped by someone ... is not yet to known. Police teams are searching for him from 8 days.