కావలి ఎమ్మెల్యే రామిరెడ్డి ప్రతాప్ రెడ్డికి నిరసనసెగ.. ఆగ్రహించిన ఎమ్మెల్యే, టార్గెట్ చేసిన టీడీపీ!!

ఏపీ ప్రభుత్వం అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్వహిస్తున్న గడపగడపకు మన ప్రభుత్వం కార్యక్రమంలో వైయస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యేలకు నేటికీ ప్రజల నుంచి చేదు అనుభవాలు ఎదురవుతున్నాయి. తాజాగా కావలి ఎమ్మెల్యే రామిరెడ్డి ప్రతాప్ రెడ్డికి నిరసన సెగ తగిలింది. నియోజకవర్గంలోని కావలి మండలం బట్లదిన్నెలో గడపగడపకు మన ప్రభుత్వం కార్యక్రమంలో భాగంగా పర్యటిస్తున్న ఎమ్మెల్యే రామిరెడ్డి ప్రతాప్ రెడ్డిని ప్రజలు నిలదీశారు.

English summary

YSR Congress Kavali MLA Ramireddy Pratap Reddy, who went to Batladinne village as part of door to door our government program, was protested by the local people over the road issue. The MLA was angry with them, video went viral.