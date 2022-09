సైబరాబాద్‌ కమీషనరేట్ పరిధిలో మరో 12కొత్త పోలీస్‌ స్టేషన్లు; ప్రభుత్వానికి ప్రతిపాదనల వెనుక కారణమిదే!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

విశ్వ నగరంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న హైదరాబాద్ లో శాంతి భద్రతల పరిరక్షణ కోసం తెలంగాణ పోలీసులు శతవిధాల ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. దేశంలో శరవేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న నగరాల్లో ఒకటైన హైదరాబాద్ నగరంలో సైబరాబాద్ పోలీస్ కమిషనరేట్ పరిధి విస్తృతంగా ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో సైబరాబాద్ పోలీస్ కమిషనరేట్ పరిధిలో మరో 12 కొత్త పోలీస్ స్టేషన్లను ఏర్పాటు చేయాలని పోలీసు ఉన్నతాధికారులు ప్రతిపాదించినట్లు సమాచారం.

English summary

The police department has sent proposals to the government to set up 12 more new police stations under the Cyberabad Commissionerate. This decision was taken to maintain peace and security.