Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

వికారాబాద్ జిల్లాకు చెందిన ఒక వ్యక్తి తన భార్య కోసం పోలీసులకే డెడ్ లైన్ విధించారు. తన భార్యను తీసుకురావాలని, లేదంటే సూసైడ్ చేసుకుంటానని షాక్ ఇచ్చారు. కనిపించకుండా పోయిన తన భార్యను పోలీసులు ఎలాగైనా పట్టుకుని తిరిగి తీసుకురావాలని ఆయన సెల్ఫీ వీడియో ద్వారా సోషల్ మీడియాలో షాకింగ్ పోస్ట్ చేశారు.

English summary

BSP leader from Vikarabad has set a deadline for the police to find his wife within 48 hours or he will commit suicide along with their children.