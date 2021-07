హుజురాబాద్ ఉప ఎన్నికల బరిలో 800 మంది ఎంపీటీసీలు .. కేసీఆర్ కు ఎంపీటీసీల ఫోరం అల్టిమేటం!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

కేసీఆర్ సర్కార్ పై ఎంపీటీసీలు తిరుగుబాటు బావుటా ఎగురవేశారు. గ్రామాలలో వార్డు సభ్యులకు ఉన్న విలువ కూడా ఎంపిటిసిలకు లేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఎంపీటీసీలు. ఎంపిటిసిలకు నిధులు కేటాయించకుండా ప్రభుత్వం చిన్నచూపు చూస్తోందని, అందుకే ప్రభుత్వానికి తమ సత్తా తెలిసేలా హుజురాబాద్ ఉప ఎన్నికల్లో ఎనిమిది వందల మంది ఎంపీటీసీలు ఎన్నికల బరిలోకి దిగుతామని సీఎం కేసీఆర్ పై పోరు సైరన్ మోగించారు.

English summary

MPTC warangal district forum president vem vasudeva reddy saying that the govt was underestimating the MPTCs,and not allocating the funds. hence 800 MPTCs would go to the polls in the Huzurabad by-election to make the government aware of MPTCs power.