భార్యాపిల్లలను వదిలేసి రెండోభార్యతో డాక్టర్ ఎంజాయ్.. మొదటి భార్య షాకింగ్ ఎటాక్.. ఏం చేసిందంటే!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

అతనో వైద్యుడు.. భారీగా కట్నం తెచ్చిన యువతిని పెళ్లి చేసుకుని ఇద్దరు పిల్లల తల్లిని చేశాడు. ఆపై ఏం జరిగిందో ఏమోకానీ భార్యను వదిలి పెట్టి, తనకీ భార్య వద్దంటూ కోర్టు మెట్లు ఎక్కారు. భార్య భర్తల పంచాయితీ కోర్టులో ఏం తేలకముందే మరో మహిళను వివాహం చేసుకొని సంసారం మొదలుపెట్టాడు. దీంతో భగ్గుమన్న మొదటి భార్య ఊహించని విధంగా భర్త పై ఎటాక్ చేసింది. భర్తను, అతని పెళ్లి చేసుకున్న రెండో భార్యను బాదిపారేసింది. సూర్యాపేటలో జరిగిన ఈ ఘటన వివరాల్లోకి వెళితే

English summary

A doctor left his wife and children. doctor married again without divorce and enjoying with her second wife. the first wife made a shocking attack and beat her husband and second wife. The incident came to light in Suryapet.