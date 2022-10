Telangana

మునుగోడు ఉప ఎన్నికల పర్వం అధికార, ప్రతిపక్ష పార్టీ నేతలకు తలనొప్పిగా తయారైంది. మునుగోడు ఉప ఎన్నికలలో ఒక్కో పార్టీ ఒక్కో సమస్యను ఎదుర్కొంటోంది. బిజెపి అభ్యర్థి కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి ప్రజాక్షేత్రంలో ప్రతిఘటన ఎదుర్కొంటుంటే, కాంగ్రెస్ పార్టీ సొంత పార్టీ నేతలలో సమన్వయ లేమితో కష్టాలు పడవలసి వస్తుంది. ఇక టిఆర్ఎస్ పార్టీ సైతం ప్రజల నుంచి వ్యతిరేకతను ఎదుర్కోవడంతో పాటు, ఇప్పుడు కారును పోలిన గుర్తులతో కొత్త సమస్యను ఎదుర్కొంటుంది.

TRS is ready to file a lunch motion petition today to remove 8 car-like symbols in munugode by poll. trs also compalined on the symbols to EC, but EC is not responded.