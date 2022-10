దసరారోజు ప్రగతి భవన్ కు పంజరంలో పాలపిట్ట; కేసీఆర్ సెంటిమెంట్ తో కొత్త వివాదం!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ దసరా రోజు చేసిన పని ఇప్పుడు ఆయనకు మాత్రమే కాకుండా, అధికారులకు కూడా తలనొప్పిగా మారింది. సీఎం కేసీఆర్ దసరా రోజు తన సెంటిమెంట్ కోసం అధికారులతో చేయించిన పని ఇప్పుడు వివాదంగా మారింది. దసరా పండుగ నాడు పాలపిట్టను చూస్తే శుభమని తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఎప్పటి నుండో ఒక ఆచారం ఉంది. ఈ క్రమంలో దసరా రోజు పాలపిట్టను చూడడం కోసం ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ఒక పాలపిట్టను ప్రగతి భవన్ కు తెప్పించుకున్నారు. ఇక ఇదే ప్రస్తుతం వివాదానికి కారణంగా మారింది.

English summary

On the day of Dussehra, KCR and his family watched a caged palapitta as officials brought to Pragati Bhavan. With this, criticism is being expressed on KCR in a new controversy that trapped Telangana's national bird in a cage.