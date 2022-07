అడవి బిడ్డల పురిటి కష్టాలు హృదయవిదారకం: వాగు గట్టుపైనే గర్భిణి ప్రసవవేదన, ఆపై..

Telangana

శాస్త్ర, సాంకేతిక రంగాలలో అభివృద్ధి చెందిన నేటి రోజుల్లో అడవిబిడ్డల పురిటికష్టాలు తప్పటం లేదు. ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న భారీ వర్షాలకు తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని అనేక ప్రాంతాల్లో వాగులు, వంకలు పొంగిపొర్లుతున్నాయి. అనేక గ్రామాలకు ఇప్పటికే రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. చాలా గిరిజన ప్రాంతాలు వరద ముంపుకు గురై తీవ్ర ఇబ్బందులలో గిరిజనులు చిక్కుకున్న పరిస్థితి ఉంది.

The plight of tribes is becoming indescribable. A heartbreaking incident took place where a pregnant woman went into labor pains and delivered on the banks of the lake in adilabad district.