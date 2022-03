జాతీయ రాజకీయాలపై కేజ్రీవాల్ ఫోకస్; తెలంగాణాతో పాటు 9రాష్ట్రాల ఇంచార్జ్ ల జాబితా విడుదల

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

పంజాబ్‌లో అఖండ విజయం సాధించిన తర్వాత దేశంలోని ఇతర రాష్ట్రాల పై ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ దృష్టిసారించింది. ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ తొమ్మిది రాష్ట్రాల్లో కొత్త ఇంచార్జ్ లను నియమించి భారతదేశం అంతటా తన ప్రాముఖ్యతను విస్తరించాలని చూస్తోంది. ముఖ్యంగా తెలంగాణా రాష్ట్రంలోనూ ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ తమ పార్టీని బలోపేతం చెయ్యాలని ప్రయత్నాలు సాగిస్తుంది. ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ జాతీయ పార్టీగా అవతరించడానికి కావాల్సిన ఏర్పాట్లను చేసుకుంటోంది. వివిధ రాష్ట్రాలలో పార్టీ కార్యక్రమాలను నిర్వహించడానికి మరియు ఢిల్లీ మరియు పంజాబ్ దాటి రాష్ట్రాలలో పార్టీని మరింత విస్తరించడానికి అనుభవజ్ఞులైన నాయకులను రంగంలోకి దింపుతుంది.

English summary

The Aam Aadmi Party, which won in Punjab, will focus on national politics. Chief Minister Arvind Kejriwal has released a list of in-charges in 9 states including Telangana and will face the BJP strongly in the upcoming elections.