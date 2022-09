కోమటిరెడ్డికి హ్యాండిచ్చిన నాయకులు..!

Telangana

oi-Garikapati Rajesh

కేంద్ర ప్ర‌భుత్వ ఆధ్వ‌ర్యంలో తెలంగాణ విమోచ‌న దినోత్స‌వాన్ని హైద‌రాబాద్‌లో ఘ‌నంగా నిర్వ‌హించారు. స‌ర్దార్ ప‌టేల్‌తో తెలంగాణ‌కు విమోచ‌నం వ‌స్తే, న‌రేంద్ర‌మోడీ నిర్ణ‌యంవ‌ల్లే ప్ర‌జ‌లు ఉత్స‌వాలు చేసుకోగ‌లుగుతున్నార‌ని కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షా అన్నారు. అనంత‌రం ఆయ‌న పార్టీ నాయ‌కుల‌తో ప్ర‌త్యేక స‌మావేశాన్ని నిర్వ‌హించారు. మునుగోడు అసెంబ్లీ ఉప ఎన్నిక‌కు సంబంధించి పూర్తిస్థాయిలో చ‌ర్చించారు. ఈ సంద‌ర్భంగా నియోజ‌క‌వ‌ర్గంలో గంద‌ర‌గోళ వాతావ‌ర‌ణం నెల‌కొందంటూ అమిత్ షా పార్టీ నాయ‌కుల‌పై సీరియ‌స్ అయిన‌ట్లు తెలుస్తోంది.

English summary

It is reported that they all said that they will continue in the Congress party.With this, Rajagopal Reddy reached a state of not knowing what to do.