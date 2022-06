ఆమ్నీషియా పబ్ రగడ: వక్ఫ్ బోర్డు చైర్మన్ కు రాజీనామా చెయ్యాలన్న టీఆర్ఎస్; చెయ్యనన్న మసీవుల్లా!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

జూబ్లీ హిల్స్ ఆమ్నీషియా పబ్ మైనర్ బాలికపై సామూహిక అత్యాచారం ఘటన తెలంగాణ రాజకీయాలను కుదిపేస్తోంది. జూబ్లీహిల్స్ లో మైనర్ బాలిక గ్యాంగ్ రేప్ ఘటనపై ప్రతిపక్ష పార్టీలు అధికార పార్టీని టార్గెట్ చేస్తూ విమర్శలు గుప్పిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఈ గ్యాంగ్ రేప్ ఘటనలో పలువురు రాజకీయ నాయకుల కుమారులు ఉండడంతో ఇది తెలంగాణ రాష్ట్రంలో దుమారంగా మారింది.

English summary

TRS has ordered the resignation of the chairman of the waqf board who is facing charges of having a son in the Amnesia Pub Minor gang rape case. However, Masiullah Khan is adamant that he will not.