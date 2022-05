Telangana

పోలీస్ శాఖలో ఉద్యోగాల కోసం దరఖాస్తు చేసుకునే నిరుద్యోగులకు పోలీస్ శాఖ హెచ్చరికలు జారీ చేస్తుంది. ఎంతో కాలంగా నిరీక్షించి ఇప్పుడు పోలీస్ శాఖలో కొలువు కోసం తీవ్రంగా కష్టపడుతున్న నిరుద్యోగులు ఉద్యోగానికి దరఖాస్తు చేసుకునే సమయంలో తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచిస్తుంది తెలంగాణా పోలీస్ శాఖ. పోలీస్ రిక్రూట్మెంట్ బోర్డ్ పేరుతో నకిలీ వెబ్ సైట్ సృష్టించారని, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పోలీసు శాఖలో పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ ఇచ్చిన నేపథ్యంలో సైబర్ నేరగాళ్లు రెచ్చిపోతున్నారు అని పేర్కొంటుంది.

Cybercrime police, who have identified a fake website in the name of the Police Recruitment Board, are warning those applying for jobs in the police department to be wary of fake websites.