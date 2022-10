అక్కడ పంటపొలాల్లో టాప్ హీరోయిన్ల సందడి.. ఆ దారిన వెళ్తే ఆగకుండా ఉండలేరు మరి!!

Telangana

అన్నమయ్య జిల్లా మదనపల్లి డివిజన్ లోని రైతులు అధికంగా టమాటాను సాగు చేస్తూ ఉంటారు. అయితే పంటకు దిష్టి తగలకుండా, జంతువులు, పక్షుల బారినుండి కాపాడుకోవడం కోసం వినూత్న ఆలోచనలకు శ్రీకారం చుట్టారు. తంబళ్లపల్లె మండలం రెడ్డి వారి పల్లెకు చెందిన మల్ రెడ్డి తాను సాగు చేసిన టమాటా ను కాపాడుకోవడం కోసం పంట చేను చుట్టూ టాప్ హీరోయిన్లను కాపలాగా పెట్టారు.

English summary

Farmers in Madanapalli division of Annamaiah district are cultivating tomato. However, posters of heroines are placed near the crop fields to protect the crops from damage by animals and birds and also from evil eyes.