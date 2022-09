దేశానికి బీజేపీ పీడ పోవాలి.. దేశ ప్రజలు కేసీఆర్ వెంట రావాలి: బాల్క సుమన్

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

దేశంలో అధికారంలో ఉన్న బిజెపి పై తెలంగాణ మంత్రులు, నేతలు తీవ్ర స్థాయిలో విమర్శలు గుప్పిస్తున్న విషయం తెలిసిందే. గత కొంతకాలంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అధికార టీఆర్ఎస్ వర్సెస్ కేంద్రంలోని అధికార బీజేపీ మధ్య ప్రచ్ఛన్న యుద్ధం కొనసాగుతుంది. ఈ క్రమంలోనే తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ జాతీయ రాజకీయాలపై ప్రధానంగా దృష్టి సారించి బిజెపి ముక్త్ భారత సాధించాలని దేశ ప్రజలకు పిలుపు ఇస్తున్నారు. దీంతో తాజాగా టిఆర్ఎస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యే, ప్రభుత్వ విప్ బాల్క సుమన్ దేశ భవిష్యత్తు కోసం సీఎం కేసీఆర్ తో పాటు ప్రతి ఒక్కరు ముందుకు నడవాలని పేర్కొన్నారు.

English summary

Government whip TRS MLA Balka Suman has called to washout BJP and people to support to KCR as national leader. He appealed CM KCR to come forward to achieve BJP Mukt Bharat.