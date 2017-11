8 ఏళ్ల క్రితం పోలీసులు నన్ను ఎలా చితక్కొట్టారో చూడండి: బాల్క సుమన్ వీడియో

Telangana

Srinivas G

Subscribe to Oneindia Telugu

Can't forget this day in 2009 as police badly beaten me in OU when we rallied in support of KCR diksha for Telangana State. #DikshaDiwas @KTRTRS @trspartyonline @RaoKavitha @ntdailyonline @TelanganaToday pic.twitter.com/tnWg9jw6La

English summary

'Can't forget this day in 2009 as police badly beaten me in OU when we rallied in support of KCR diksha for Telangana State' Balka Suman in twitter.తెలంగాణ ఉద్యమం సమయంలో తనను పోలీసులు బాగా కొట్టారని చెబుతు టీఆర్ఎస్ ఎంపీ బాల్క సుమన్ అందుకు సంబంధించిన ఓ వీడియోను ట్విట్టర్‌లో పోస్ట్ చేశారు.