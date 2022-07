Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ క్లౌడ్ బరస్ట్ వల్లనే వరదలు సంభవించాయి అని, క్లౌడ్ బరస్ట్ వెనుక విదేశీ కుట్ర దాగి ఉందని చేసిన వ్యాఖ్యలపై బిజెపి రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్, టీ పిసిసి అధ్యక్షుడు రేవంత్ రెడ్డి తీవ్రస్థాయిలో మండిపడ్డారు. శతాబ్దపు జోక్ అని బండి సంజయ్ అంటే, కెసీఆర్ జేమ్స్ బాండ్ 006 అని రేవంత్ రెడ్డి పేర్కొన్నారు.

English summary

Bandi Sanjay and Revanth Reddy satirized CM KCR's comments that the cloud burst behind the Godavari floods was part of a foreign conspiracy. Revanth Reddy called KCR James Bond 006, bandi sanjay said it's a joke of the century.